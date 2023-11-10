В Североморске набирает обороты презентация и продажа скандинавских коллекций верхней одежды

Проект для Крайнего севера – «Норвежская выставка» в столице Северного флота открыт до 12 ноября включительно. Не упустите возможность сделать подарок себе и близким.

«Норвежская выставка» работает в Североморске почти неделю. С каждым днём покупателей становится больше, а это верный знак доверия к качеству продукции, которое остаётся приоритетным для компании «Орсо Групп».

На выставке можно приобрести норвежские пуховики, канадские «Аляски», финские дублёнки, парки и шубы. Эта практичная одежда обладает теплозащитными свойствами и выдерживает морозы до –50 градусов.

«Норвежская выставка», прежде всего, это товары из магазинов, которые ушли из России из-за санкций. Европейские бренды «Bjorn Larsen», «Luhta, Gelasina» теперь представлены во флотской столице.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Норвежская выставка» впервые в Североморске! Так как два месяца назад Россия объявила Норвегию недружественной страной, то двенадцать норвежских магазинов фирмы «Бъорн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товарный остаток остался. Вывести его невозможно, на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому товар либо утилизировать, либо отдать за бесценок».

Продукция компании «Бьорн Ларсен» входит в топ-5 лучших «Алясок» в мире. Она уже стала национальным брендом, ведь в Северном Королевстве эти вещи самые популярные. Размерный ряд от 40-го до 76-го включительно». Организаторы предоставляют и немалые скидки на продукцию - от 40 до 70%.

Елена, покупатель: «Самое главное, что есть куртки для девушек разной комплекции: и для полных, и для худеньких и разной расцветки. Мы пришли просто посмотреть, мне приглянулась светленькая удобная куртка на зиму».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна, вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба, просто всё хорошо».

В Североморске «Норвежская выставка» будет работать до 12 ноября включительно в торговом центре «Очаг» по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Советская, 27 - с 10 до 20 часов (ориентир - воздушные шары).

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