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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.21 19:30

В Североморске началась активная пора ремонтных работ на жилфонде

Управляющие компании начали приводить дома в порядок. Специалисты занимаются ремонтом кровель, подъездов, а также заделывают межпанельные швы.

Жилфонд во флотской столице не новый, поэтому немало домов требуют серьёзных ремонтов. Например, межпанельные швы с годами изнашиваются и появляются протечки, не говоря уж об энергоэффективности. По словам специалистов, у североморцев очень много обращений по устранению таких трещин. В прошлом году не удалось в полном объёме поработать над ними из-за пандемии. Сейчас же управляющая компания «Североморскжилкомхоз» активно проводит ремонты.

Александр Савченко, генеральный директор группы управляющих компаний «Североморскжилкомхоз»: «По ряду домов уже отработали, отчитались. Акты выполненных работ уже приняли и сдали. Так что у нас две разные бригады работают. Одни кровельщики, другие – работают по крышам».

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