В Североморске начали контрольную проверку военнослужащих по физической подготовке

Хорошее физическое состояние важно для выполнения различных задач на службе.

В универсальном спорткомплексе «Старт» провели торжественное открытие мероприятия. Контрольную проверку военных проводят под руководством помощника главнокомандующего Военно-морским флотом по физической подготовке Алексея Пивачёва.

Алексей Пивачёв, помощник главнокомандующего Военно-морским флотом по физической подготовке: «Вы сами понимаете, что занятия по физической подготовке и избранными видами спорта, прежде всего, формируют воинский коллектив, где одна задача решается общим коллективом. Невозможно решить исход сражений на поле боя, или выполнение какой-то задачи в одиночку, поэтому от каждого военнослужащего, от его физической готовности зависит выполненная задачи».

Все военные должны быть на одном уровне физической подготовки, чтобы быть готовым к трудностям, с которыми им предстоит столкнуться в зоне боевых действий. Во время сдачи нормативов участникам предоставляют упражнения в зависимости от возраста. Оценивают силу, выносливость, быстроту и ловкость.

Олег Голубев, заместитель командующего Северным флотом: «Это плановое мероприятие, поэтому все к нему готовились, осталось показать, как подготовка повлияет на результаты».

К этому мероприятию готовились все военнослужащие. Некоторые из них ранее показали своё мастерство в спорте, получив за это медали «За отличие в соревнованиях».