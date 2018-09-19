В Североморске объявился похититель лампочек

Похититель лампочек в Североморске попал под объектив камеры наблюдения, установленной жильцами одного из подъездов дома в городе военных моряков.

На записи видно, как мужчина средних лет, довольно высокого роста, не стесняясь того, что его снимает видеокамера, выкручивает светодиодную лампочку и прячет её к себе в карман.

Решил ли воришка использовать похищенное в личных целях, или же он действовал, исходя из хулиганских побуждений, неизвестно. А с учётом того, что мелкий воришка после этого стал подыматься на верхний этаж, то можно предположить, что он живёт в этом доме, или идёт к кому-то в гости, или собрался выкрутить лампочки и на других площадках подъезда.