В Североморске открылась круглогодичная ледовая арена Северного флота

В торжественной церемонии принял участие и командующий флотом адмирал Александр Моисеев.

После торжественного открытия ледовой арены состоялся первый матч нового сезона – товарищеская встреча сборной команды Северной военной хоккейной лиги с командой штаба и управления Северного флота «К-21».

Эта игра дала старт ежегодному турниру по хоккею с шайбой на Кубок командующего Северным флотом.

Спортивный комплекс построен с учётом всех современных требований. В дальнейшем на базе ледовой арены будут открыты спортивные секции для подготовки детей военнослужащих и жителей города. Новый спортивный объект станет главной ледовой ареной Северной военной хоккейной лиги, на которой можно будет круглогодично проводить хоккейные матчи и тренировки на искусственном льду.