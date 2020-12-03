В Североморске открыли многофункциональный медицинский центр

Он построен силами Министерства обороны России по поручению президента Владимира Путина.

Новый многофункциональный медицинский центр в Североморске был построен в рекордно короткие сроки. Он рассчитан на 100 мест. Помимо установленного современного оборудования, в госпитале создано уникальное отделение радиологии.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сам внимательно смотрел, как происходит, что делается, какой итоговый результат. Считаю, что результат достойный. Надеюсь, что госпиталь будет оперативно встроен в общую систему здравоохранения на территории Мурманской области. И создаст нам дополнительные необходимые резервы в случае этой потребности».

Одновременно с североморским госпиталем такие учреждения открыли ещё в Астрахани и Нариманове, а в Пскове запустили детский медцентр. По видеоконференц-связи Президент России Владимир Путин заслушал доклады о готовности учреждений к работе. Затем отметил, что астраханские и псковский медцентры будут переданы регионам. А североморский и южно-сахалинский останутся в ведении Министерства бороны, но будут оказывать помощь и гражданскому населению.

«В общей сложности в течение этого непростого года в кратчайшие сроки военные строители, строители Минобороны, построят 30 центров для больных коронавирусной инфекцией. Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощи, где особенно нужны дополнительные койки, современное оборудование, лекарства и, конечно, квалифицированные медики», - сообщил Владимир Путин.

Новый «хозяин» Североморского лечебного учреждения - начальник 1469 Военно-морского клинического госпиталя полковник Дмитрий Архангельский доложил, что в штате медицинского центра 18 врачей, 53 медсестры и 30 сотрудников младшего медперсонала. Каждый из специалистов прошёл дополнительную подготовку по диагностике и лечению CoVID-19 в Военно-медицинской академии имени Кирова.