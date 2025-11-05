Ситуация в экономике региона остаётся стабильной: правительство Мурманской области представило прогноз социально-экономического развития регионаПолиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской Федерацией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.25 19:30

В Североморске открыли памятник участникам специальной военной операции

Автором монумента стал известный скульптор Александр Арсентьев.

Для открытия нового монумента участникам специальной военной операции во флотской столице провели торжественную церемонию. Участие в мероприятии, призванном увековечить память о земляках-военнослужащих, которые стояли и стоят на защите нашей Родины, принял губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Подходят люди, те кто в город приехал, жители. Многие из них потеряли своих родственников. Они подходят и даже прикасаются к памятнику. Видно, что с одной стороны, это боль, почтение и доверие. Прикосновение людей к памятнику – показатель того, насколько это важно».

Сейчас 21 военнослужащий Северного флота удостоен высокого звания Героя Российской Федерации, а более 15 тысяч награждены государственными наградами.

Валерий Якупов, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Мурманской области: «Действительно, такие вещи нужны сейчас в современной России, чтобы люди понимали, ценность всех поступков, действий товарищей наших. Так как я до сих пор служу в военной части, у нас постоянно есть сообщения от друзей, товарищей, которые находятся в зоне СВО. И этот памятник - напоминание об их подвигах».

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «На этих примерах мы воспитываем и подрастающее поколение, и приходящих вновь военнослужащих на Северный флот. Главное, чтобы человек был мотивирован. Он видел, как государство, Вооруженные Силы, Министерство обороны относятся к участникам СВО. Никто не забыт и ничто не забыто».

Создал монумент знаменитый заполярный скульптор Александр Арсентьев на литейном заводе в Смоленске. По задумке автора, на нём изображены светлые, чистые и одновременно мужественные образы наших бойцов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)2 из 3 россиян — за ежегодную выплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 43 копейки, евро прибавил почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане высказали пожелания обустроить новую детскую площадку, заменить урны у подъездов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»