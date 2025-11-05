В Североморске открыли памятник участникам специальной военной операции

Автором монумента стал известный скульптор Александр Арсентьев.

Для открытия нового монумента участникам специальной военной операции во флотской столице провели торжественную церемонию. Участие в мероприятии, призванном увековечить память о земляках-военнослужащих, которые стояли и стоят на защите нашей Родины, принял губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Подходят люди, те кто в город приехал, жители. Многие из них потеряли своих родственников. Они подходят и даже прикасаются к памятнику. Видно, что с одной стороны, это боль, почтение и доверие. Прикосновение людей к памятнику – показатель того, насколько это важно».

Сейчас 21 военнослужащий Северного флота удостоен высокого звания Героя Российской Федерации, а более 15 тысяч награждены государственными наградами.

Валерий Якупов, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Мурманской области: «Действительно, такие вещи нужны сейчас в современной России, чтобы люди понимали, ценность всех поступков, действий товарищей наших. Так как я до сих пор служу в военной части, у нас постоянно есть сообщения от друзей, товарищей, которые находятся в зоне СВО. И этот памятник - напоминание об их подвигах».

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «На этих примерах мы воспитываем и подрастающее поколение, и приходящих вновь военнослужащих на Северный флот. Главное, чтобы человек был мотивирован. Он видел, как государство, Вооруженные Силы, Министерство обороны относятся к участникам СВО. Никто не забыт и ничто не забыто».

Создал монумент знаменитый заполярный скульптор Александр Арсентьев на литейном заводе в Смоленске. По задумке автора, на нём изображены светлые, чистые и одновременно мужественные образы наших бойцов.