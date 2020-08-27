В Североморске открыли региональную программу Международного военно-технического форума «Армия-2020»

В торжественном мероприятии участвовали начальник штаба Северного флота Владимир Гришечкин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и экипажи надводных кораблей.

В приветственном слове Владимир Гришечкин подчеркнул, что на вооружение сил и войск Северного флота поступают новейшие корабли, такие как фрегат «Адмирал флота Касатонов» и ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». А по завершении ходовых испытаний в боевой строй войдут большой десантный корабль «Пётр Моргунов» и подводный ракетный крейсер «Казань».

Губернатор Андрей Чибис пригласил принять участие в торжественном мероприятии ковдорского третьеклассника Дениса Садового, который спас пожилую женщину, упавшую в канал водоотведения. За героизм мальчика наградили благодарственным письмом и подарком.

После митинга открылись выставки современного вооружения и военной техники. Они будут работать с 10 до 18 часов по 29 августа в Североморске, посёлке Сафоново и на танкодроме в посёлке Корзуново.

В рамках форума на Северном флоте состоится научно-практическая конференция, на которой будут рассмотрены результаты исследований экспедиций Северного флота в Арктике и по местам боёв во время Великой Отечественной войны в районе Алакуртти и Лиинахамари.