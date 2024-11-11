В Североморске открыли восьмой хоккейный сезон Северной военной хоккейной лиги

Торжественная церемония и первый матч провели на ледовой арене Северного флота.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «Уважаемые участники соревнований и любители хоккея! Искренне рад вас приветствовать на открытии восьмого сезона Северной военной хоккейной лиги. Я не сомневаюсь, что хоккейный сезон будет проведён традиционно на высоком уровне».

Сначала участники и гости почтили минутой молчания память игроков Северной военной хоккейной лиги, погибших во время спецоперации, а затем состоялась церемония открытия. На лёд вышли команда штаба и управления флота «К-21» и команда тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

По итогу матча победу со счётом 6:2 одержала «К-21».

Всего в этом сезоне в лиге участвуют 12 любительских команд. Основными хоккейными событиями сезона станут игры за Кубок командующего Северным флотом и за Кубок Победы, также будет организован ряд блиц-турниров.

Ещё в этом сезоне сборная Северного флота примет участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой.