Наука и религия, исторические факты и духовные компоненты – в Североморске открылись традиционные «Феодоритовские чтения». Мероприятие уже десятый раз проводит Мурманская и Мончегорская епархия, участник - православные и светские авторы из России, Финляндии, Италии и Швеции. В этом году на открытие приехала глава региона Марина Ковтун.

О важности духовного в современной жизни сегодня говорили в залах просветительского центра Североморской епархии. Губернатор Мурманской области открыла традиционные «Феодоритовские чтения». Лейтмотивом краеведческой конференции в этом году стала история социалистической революции. Спустя 100 лет эта тема всё также остаётся актуальной и продолжает быть благодатной почвой для исследователей.

- Успехов в поиске истины, в которой так нуждается каждый из нас, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Я ещё раз процитирую президента страны: «Недопустимо тащить раскол, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь.

На ближайшие дни этот зал станет научной аудиторией – здесь прозвучат доклады православных и светских авторов, исследующих историю российской социалистической революции и участие в ней Флотилии Северного Ледовитого океана. Среди участников мероприятия священнослужители, научные работники, педагоги, писатели, краеведы и военнослужащие. Не обошлось без подарков - епископ Митрофан преподнёс Марине Ковтун икону преподобного Феодорита Кольского.

- Наша нынешняя устремленность в будущее связана с нашей молитвой, по другому нам двигаться невозможно, - отметил епископ Митрофан.

Международная историко-краеведческая конференция «Феодоритовские чтения» проводится епархией с 2006 года в городах и посёлках Мурманской области. Чтения посвящены памяти христианского подвижника, богослова и историка преподобного Феодорита Кольского и уже стали одной из визитных карточек православия на Кольском Севере.