В Североморске перед судом предстал житель флотской столицы подозреваемый в экстремизме

Противоправную деятельность молодого человека пресекли сотрудники областного УФСБ. При этом у мужчины во время обысков было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев.

Юлия Маркова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области установлено, что данный гражданин, являясь участником запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», намеревался осуществить взрыв здания межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г.Североморск в целях воздействия на принятие решения органами власти и дестабилизации их деятельности. В ходе проведения следственных действий у К. обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство».