В Североморске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления

По данным следствия, подозреваемый, находясь в одном из развлекательных клубов флотской столицы, во время конфликта с молодым человеком, 1999 года рождения, нанёс ему несколько ударов кулаком по голове. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте.

Мужчина вину в совершении преступления признал в полном объёме, дал признательные показания, пояснив, что обидчик в словесной перепалке оскорбил его жену.

Теперь нарушителю закона грозит до 15 лет лишения свободы.