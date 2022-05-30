В Североморске почтили память советского боксёра - Вадима Емельянова

Он был похоронен на военно-мемориальном кладбище флотской столицы 29 мая 1977 года. С тех пор этот день отмечается, как день его памяти.

Он был похоронен на военно-мемориальном кладбище флотской столицы 29 мая 1977 года. С тех пор этот день отмечается, как день его памяти.

После митинга к могиле прославленного боксёра были возложены цветы и венки.

В память о Вадиме Емельянове с 1985 года в главной базе Северного флота проводится боксёрский турнир. Мастер спорта СССР по боксу, капитан-инженер Вадим Михайлович Емельянов с 1960-го по 1977 год служил в строительном управлении Северного флота, параллельно тренировал боксёрскую команду военных строителей. В 1964 году занял третье место на Олимпийских играх в Токио, проиграв в полуфинале будущему победителю турнира и чемпиону мира в профессиональном боксе Джо Фрейзеру.