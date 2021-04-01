В Североморске продолжается строительство новой котельной

Скоро жители одного из микрорайонов начнут получать теплоснабжение с помощью угольного топлива, а не мазутного, как было раньше. Как продвигается строительство приехали узнать руководитель АО «МЭС» Алла Истомина и профильный министр Алексей Лыженков.

Старая котельная в микрорайоне Кортик флотской столицы сейчас работает на флотском мазуте. Она не самая экологически чистая, а также обходится бюджету довольно затратно. Ей на смену строят новый автоматизированный тепло пункт.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурманскэнергосбыт»: «Уже полностью закончены предварительные работы. Выполнен фундамент, установлена дымовая труба. Монтируются сэндвич-панели стен и кровли. Кроме того, подрядчик завёз основное оборудование».

Скоро подрядчик довезёт насосное и прочее оборудование, а также щиты управления. Планируется, что новая котельная будет введена эксплуатацию уже в этом году.

Её производительность несколько меньше, потому что она будет работать на угле, но всё делается согласно уровню потребления.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «С течением времени мазут, к сожалению, дешевле не становится, а становится дороже. Поэтому затраты на теплоснабжение, естественно, возрастают. Возрастает и плата людей, возрастают, в том числе и затраты бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, которые работают на мазуте».

Постепенно обновляя котельные, Мурманская область уходит от мазутозависимости. Сейчас рассматривается вопрос о замене котельных в Африканде и Килпъявре.