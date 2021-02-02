В Североморске продолжают устранять протечки на тепломагистралях

Третьего февраля специалисты планируют завершить ремонтные работы в 9-ом микрорайоне флотской столицы. Энергетики планируют устранить две утечки на муниципальном трубопроводе.

К работам приступят в 9 утра. Это позволит предупредить аварийную ситуацию на головной теплотрассе.

Жителей Североморска энергетики просят отнестись к ремонтам с пониманием, ведь подачу горячей воды и тепла придётся приостановить. Для этого дома подготовят: закольцуют в них циркуляцию теплоносителя, чтобы не успели остыть батареи. Об окончании работ предприятие «Североморская теплосеть» сообщит дополнительно.

Напомним, вице-губернатор региона Юрий Сердечкин назвал одним из важнейших планов на 2021 год масштабную ремонтную кампанию объектов АО «Мурманэнергосбыт». Он подчеркнул, что причина таких ситуаций - изношенность сетей, поэтому работа по их обновлению будет продолжена.