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В Североморске продолжаются работы в рамках программы реновации ЗАТО

Программа реновации ЗАТО идёт второй год. Принимает в ней участие и Североморск. По сравнению с другими закрытыми и гарнизонными городами он выглядит наиболее ухоженным, но и здесь есть свои нюансы. Например, городу необходимо приводить в порядок пустующее жильё. В будущем в него можно будет заселять людей.

До завершения второго этапа программы по реновации ЗАТО осталось 3,5 месяца. За минувший период в Североморске была проделана огромная работа. Отремонтировано 12 пустующих квартир. В планах - ещё несколько, а также снос 2 аварийных домов и реконструкция 4 трапов.

Программа реновации ЗАТО идёт второй год. Принимает в ней участие и Североморск. По сравнению с другими закрытыми и гарнизонными городами он выглядит наиболее ухоженным, но и здесь есть свои нюансы. Например, городу необходимо приводить в порядок пустующее жильё. В будущем в него можно будет заселять людей.

В прошлом году в столице северного флота привели в порядок 77 таких помещений. В этом - планы были чуть скромнее. Нужно было отремонтировать лишь 16 квартир. Зато планировалось снести 3 заброшенных дома, портящих облик города. Также были выделены деньги на капитальный ремонт школы №12 и строительство крытого бассейна.

Олег Прасов: глава ЗАТО г.Североморск: «Мы в течении года ездили, наблюдали, как идут ремонтные работы. Напомню, что столкнулись с совершенно непредвиденными трудностями. Особенно в начале этого года, когда стоимость строительных материалов была просто непредсказуемой. Но благодаря решениям, которые принимались и на государственном, и на региональном уровне, стабилизировались цены. Это позволило подрядчикам продолжить и завершить работы».

На данный момент отремонтировано 12 из 16 запланированных квартир. Идут работы ещё в 4. К слову, муниципалитету выделили дополнительное финансирование на благоустройство. На проведении конкурсных процедур удалось сэкономить, средства распределили. Часть досталась Североморску. На них отремонтируют ещё 4 квартиры в Североморске-3, снесут дополнительно 2 аварийных здания и реконструируют 4 трапа.

Юрий Шадрин, депутат Мурманской областной Думы: «Если раньше это было просто 40 квартир, то сейчас это трапы, дома и опять же квартиры. Мы знаем, что в ЗАТО Североморск востребованность по квартирам достаточно большая. И обращения жителей есть, а это говорит о том, что город живёт, город развивается, город процветает».

Кроме того, ремонт квартир с последующим заселением в них жителей, снимает финансовую нагрузку на городской бюджет. Ведь пока они пустуют - коммунальные услуги оплачивать приходится городу.

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