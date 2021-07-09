В Североморске прошла торжественная присяга курсантов, проходящих первую войсковую практику на кораблях Северного флота

Церемония состоялась на площади Мужества возле легендарной подводной лодки «К-21».

54 курсанта дали торжественную клятву на верность Родине. На церемонии присутствовали их родные и близкие. Для будущих моряков присяга имеет особое значение - юноши впервые чувствуют себя истинными защитниками своей страны.

В течение месяца они знакомятся с основами военной службы, изучают требования общевоинских и корабельных уставов. Живут курсанты в матросских кубриках, питаются вместе с моряками и вместе со всеми участвуют в корабельных работах.

Сергей Акулич, начальник военно-учебного центра при МГТУ: «Их судьба по окончании университета, вместе с дипломом, приказом областного военкома им присваивается звание сержанта или матроса запаса с зачислением в запас и получением военного билета. А дальше, если он выберет стезю военной службы по контракту, то это его выбор, мы его только приветствуем».