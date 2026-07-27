В Североморске прошли торжества, посвящённые 330-й годовщине создания Военно-морского флота России

В этот знаменательный день в столице Северного флота торжественно подняли флаги на всех кораблях, подлодках и судах обеспечения. Праздник продолжился военным парадом, выставкой специализированной техники и большим концертом.

Ровно в полдень у памятника «Воинам-североморцам защитникам Советского Заполярья» не осталось пустого места. Зрители, среди которых жители Североморска и его гости, а среди участников – бравые военнослужащие. Все как на подбор – сильные, смелые, в парадной форме.

Началось празднование Дня ВМФ с выступления руководства командующего Северным флотом Константина Кабанцова.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «По сложившейся традиции, в День Военно-морского флота мы чествуем заслуги перед Отечеством всех поколений моряков, с признательностью вспоминаем тех, кто в кровопролитных сражениях на море и на суше отстоял свободу и независимость нашей Родины. Моряки и морские пехотинцы Северного флота служат сегодня примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции».

Уже 23 воина-североморца удостоены звания Героя России и более 18 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Поздравляю всех, кто сегодня служит. Низкий поклон вам, всем нашим ветеранам. Отдельная благодарность всем семьям, кто хранит уют и тепло в доме, кто ждёт наших бойцов после выполнения поставленных перед ними задач».

Участники митинга возложили венки и цветы к памятнику Героям-североморцам — защитникам Заполярья, почтив память павших героев.

Далее гости праздника увидели то самое ожидаемое прохождение торжественным маршем войск Североморского гарнизона. Оно завершилось плац-парадом с выступлением военного оркестра Северного флота.

На такой яркой ноте парад был завершён, но Приморская площадь не опустела, ведь там открыли десятки увлекательных локаций.

Сразу после парада открылась выставка техники и специального вооружения Северного флота. И ребятня, и взрослые решили примерить на себя роль, например, водителя МТО УБ-2. Огромный автомобиль, мощный.

А это мастерская технического обслуживания, предназначенная для ремонта автомобильной и бронетанковой техники в полевых условиях. Но сегодня суровая машина стоит для ознакомления. Также гости праздника увидели легендарный танк Т-34, береговой ракетный комплекс «Бал», бронетранспортёр БТР-82. А ещё на площади показывали образцы современного стрелкового оружия, беспилотных систем, военной формы и других элементов материально-технического обеспечения Северного флота. Сотрудники Центра «Воин» знакомили участников праздника с работой учебных точек, современными методиками подготовки и тренажёрными комплексами. Выставка Военно-морского музея Северного флота рассказывала об истории флота и её героях.

Леонид Вениаминович Шумилов, заслуженный строитель РСФСР, почётный строитель России, ветеран подразделений особого риска, первый заместитель председателя Президиума межгосударственного Союза городов-героев: «Я вспоминаю всю свою жизнь. Мы посмотрели всё, что здесь создали на Северном флоте. Были вчера на «Нерпе», проехали по основным объектам. Вспомнили всё. К сожалению, уже ровесников не осталось. Посетили кладбище, положили всем цветочки. С большой бодростью встретились с командующим и его заместителями».

В этот день для всех гостей была доступна экскурсия на большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск».

А для тех, кто проголодался работала полевая кухня с солдатской кашей, горячим чаем и сладостями. Каждый гость остался под большим впечатлением. Многие приехали в столицу Северного флота из других городов и регионов.

Гость праздника: «Это что-то потрясающее. И какое-то чувство охватывает, полное патриотизма. Хочется быть вместе со всеми, вместе со страной. А мы приехали из Рязани, специально на парад».

Участник парада: «Волнительно было по ходу прохождения. А когда прошёлся, уже берёт гордость за Родину, что мы такие военные, молодцы».

Гость праздника: «Я здесь гость в этом городе. Я из Краснодарского края. В полном восторге от парада. Замечательно – высший пилотаж, выступил военный оркестр. Под таким впечатлением всего происходящего. Всех с праздником!».

Гости праздника:

- А я здесь служил, поэтому и приобщаю сына. Взял с собой и супругу, показать ей, как это происходило и где. Мы из Кандалакши.

- Для нас - для североморцев этот день является таким же как Новый год или другой очень большой праздник. Потому что каждая семья этого города связана с военнослужащими: отцы военнослужащие, братья, деды. Поэтому для нас этот праздник самый великий и самый большой.

- Замечательный праздник. Детям нравится боевая техника, везде уже побывали и посмотрели. Попробовали управлять дронами. Для них это очень интересно.

Праздник продолжился на площади улицы Сафонова. Там традиционно развернули торгово-развлекательные ряды, а ещё организовали концерт с выступлением лучших коллективов Мурманской области и приглашённых артистов.