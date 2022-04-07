В Североморске проведут открытое первенство по спортивному мечу и раннему средневековому фехтованию «Меч Фьорда»

Мероприятие состоится 30 апреля и 1 мая, но уже сейчас юные воспитанники готовятся к нему.

Клуб исторической реконструкции «Фьорд» уже во второй раз организует соревнования по спортивному мечу и раннему средневековому фехтованию.

9-летний Руслан Задорожный активно готовится к ним. Юный североморец увлекается такими боями уже второй год и на прошлом турнире показал отличный результат – занял первое место. В этот раз Руслан вновь планирует победить.

Руслан Задорожный, юный фехтовальщик: «Самое сложное на тренировках, я бы сказал, если делать комплексы без перерыва, то можно устать. А так особо ничего трудного нет. Фехтуем мы по-разному. Иногда каждый за себя, иногда командами.

Тренировки проводят в два этапа: сначала разминка, потом спаринги и фехтовальные игры в специальном снаряжении. В руках у воинов мягкие щит и палка, имитирующая меч.

Максим Пехтерев, руководитель народного самодеятельного коллектива исторической реконструкции «Фьорд»: «Это спортивная защита. Шлем для армейского рукопашного боя с защитой лица, плюс защита кисти: стаканы или хоккейные краги и остальная спортивная защита для единоборств: жилеты, локти, колени по мере надобности надеваются».

Соперниками североморских воинов станут фехтовальщики из местной кадетской школы, мурманской «Лапландии» и «Школы мужества», а также делегация из Вехнетуломского.

Соревнования проводятся по двум дисциплинам. Спортивный меч – мягкая защита и мягкое оружие. В нём принимают участие как дети от 8 лет, так и взрослые. Во второй части соревнований будут выступать опытные бойцы.

Андрей Коляда, методист Центра досуга молодёжи ЗАТО Североморск: «Вторая часть более короткая, ёмкая. В ней соревноваться бойцы клубов исторической реконструкции, которые занимаются эпохой викингов. Это будет единоличное первенство, бои один на один на стальном оружии. А также бои три на три - командные соревнования».

Организаторы отмечают повышенный интерес к этому направлению. С каждым годом людей, присоединяющихся к клубам исторической реконструкции, становится всё больше. Первенство «Меч Фьорда» состоится 30 апреля и 1 мая в Центре досуга молодёжи Североморска.