В Североморске провели первую встречу с бизнес-сообществом в рамках проекта «МСП-десант»
Они обсудили возможности региональной поддержки, вопросы аренды муниципального имущества, помощь в интернет-продвижении, изменения в законодательстве и налоговой системе, развитие семейного бизнеса и многое другое.
Также в рамках выезда участники посетили кабинет раннего детского развития, открытый при поддержке программы «Губернаторский старт».
Следующая высадка «МСП-десанта» запланирована на 15 апреля в Островном.