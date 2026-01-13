В Североморске провели рейд по выявлению мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт

Военные криминалисты проверили более десяти граждан. В результате, в одном из магазинов города был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт.