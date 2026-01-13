День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.26 19:30
В Североморске раскрыли серию краж из супермаркета на сумму более 4 тысяч рублей
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия после поступившего сообщения в дежурную часть, опросили сотрудников магазина и очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения. После чего установили подозреваемого.
Им оказался ранее судимый житель посёлка Сафоново, который сразу признал вину.
Задержанный действовал системно. Спустя несколько дней после первого инцидента он вновь посетил магазин и похитил товары на 5 тысяч рублей.
В отношении северянина возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
