В Североморске расследуют дело о развращении девочки отцом

Виктор Жил здесь на улице Серафимовича и в 1961 году пошел в 28 школу, в 90-ых был там, смотрю дома с заборами, с гаражами, не думал, что ещё остались. Такие дома, как описано, про пенсионеров, в 60-ых было Комментарий к новости: На перекрестке улиц Шолохова и Гоголя: пожилую северянку освободили из снежного плена

Анфиса Сергеевна Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству. Комментарий к новости: Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков