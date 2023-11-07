В Североморске с 8 по 12 ноября впервые будет работать «Норвежская выставка»

Это проект для жителей Крайнего Севера с огромным выбором верхней одежды по выгодным ценам.

«Норвежская выставка» работает в Мурманской области несколько месяцев. Многие северяне уже по достоинству оценили качество верхней одежды и приходят на выставку-продажу за покупками вновь. На этой неделе проект стартует в Североморске, где будут представлены парки, «Аляски», финские пуховики, двухсторонние дублёнки и кожаные куртки – без наценок и созданные по самым современным технологиям. Именно с их использованием изготовлена флагманская одежда норвежского бренда «Бьорн Ларсен».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «12 магазинов «Бьерн Ларсен» сейчас закрылись полностью и ушли из России. А вот товарный остаток остался. Вывезти его невозможно, хранить на складе достаточно дорого, поэтому компания «Орсо групп» выкупила товарный остаток и сейчас распродаёт его по всем регионам страны со скидками от 40 до 70%».

Вещи, сделанные компанией «Бьорн Ларсен», входят в топ-5 лучших «Алясок» в мире. Можно сказать, что это национальный бренд, ведь эти куртки в Норвегии самые популярные. У каждой есть QR-код, по которому можно перейти на официальный сайт и найти подтверждение оригинальности модели.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен» - сверху идёт трёхслойная мембрана, она хорошо для нашего влажного и ветреного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель - пух «Дюпонт Сорона», его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

«Норвежская выставка» будет работать в Североморске с 8 по 12 ноября включительно в торговом центре «Очаг» по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Советская, 27, с 10 до 20 часов (ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.