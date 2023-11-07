Выставка-форум «Россия»: Алексей Чекунков отметил, что в Арктике сходятся интересы восьми держав, а половина мировой Арктики - это РоссияСегодня «Большой Вудъявр» первым в России среди популярных горнолыжных курортов открыл сезон 2023-2024 г.г.
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.23 19:30

В Североморске с 8 по 12 ноября впервые будет работать «Норвежская выставка»

Это проект для жителей Крайнего Севера с огромным выбором верхней одежды по выгодным ценам.

«Норвежская выставка» работает в Мурманской области несколько месяцев. Многие северяне уже по достоинству оценили качество верхней одежды и приходят на выставку-продажу за покупками вновь. На этой неделе проект стартует в Североморске, где будут представлены парки, «Аляски», финские пуховики, двухсторонние дублёнки и кожаные куртки – без наценок и созданные по самым современным технологиям. Именно с их использованием изготовлена флагманская одежда норвежского бренда «Бьорн Ларсен».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «12 магазинов «Бьерн Ларсен» сейчас закрылись полностью и ушли из России. А вот товарный остаток остался. Вывезти его невозможно, хранить на складе достаточно дорого, поэтому компания «Орсо групп» выкупила товарный остаток и сейчас распродаёт его по всем регионам страны со скидками от 40 до 70%».

Вещи, сделанные компанией «Бьорн Ларсен», входят в топ-5 лучших «Алясок» в мире. Можно сказать, что это национальный бренд, ведь эти куртки в Норвегии самые популярные. У каждой есть QR-код, по которому можно перейти на официальный сайт и найти подтверждение оригинальности модели.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен» - сверху идёт трёхслойная мембрана, она хорошо для нашего влажного и ветреного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель - пух «Дюпонт Сорона», его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

«Норвежская выставка» будет работать в Североморске с 8 по 12 ноября включительно в торговом центре «Очаг» по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Советская, 27, с 10 до 20 часов (ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО стали чаще жаловаться на низкую зарплату, которую им предлагают работодатели, а также стали меньше верить в свои знания
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Комментарий к новости:Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО стали чаще жаловаться на низкую зарплату, которую им предлагают работодатели, а также стали меньше верить в свои знания-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 62 копейки, евро теряет 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Инвалидам помогут работать
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика