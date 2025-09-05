В Североморске состоялась церемония приёма в состав ВМФ новейшего патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин»

В событии принял участие главнокомандующего Военно-морским флотом Александр Моисеев.

Патрульный корабль ледового класса был заложен в апреле 2017 года, спущен на воду в октябре 2019-го, и после ряда серьёзных испытаний входит в состав Северного флота. Он носит имя советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала Ивана Папанина.

Церемония приёма с участием почётных гостей, среди которых был и главнокомандующий ВМФ России, состоялась в главной базе Северного флота – Североморске.

Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ России: «Корабль «Иван Папанин» - особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении».

Корабли этого проекта будут составлять основу группировки надводных сил в Арктической зоне. Они позволят нашему государству усилить своё присутствие в удалённых районах Крайнего Севера. Он сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов в высоких широтах, конвоировать и сопровождать, участвовать в спасательных операциях.

Андрей Бузинов, первый заместитель генерального директора ОСК: «Реалии нашей жизни таковы, что сейчас, чтобы в Арктике был мир, в регионе должен присутствовать наш Военно-морской флот».

Корабль вооружён переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой, на борту также смонтированы радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолёта.