В Североморске состоялась репетиция парада Победы

Военнослужащие, кадеты и юнармейцы чеканили шаг на плацу.

Такие тренировки в военном городке соединения десантных кораблей недалеко от штаба Северного флота проходят через день. Военнослужащие, в том числе и женщины, школьники отрабатывают синхронность строевых элементов в составе парадных колонн, выполняют приветствие старшего начальника, исполнение государственного Гимна и троекратное «Ура».

Воспитанники Североморского кадетского корпуса маршируют с барабанами. В День Победы они откроют торжественное шествие парадных расчётов. Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный оркестр. Всего в североморском военном параде 9 мая примут участие 573 человека.