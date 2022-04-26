День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.22 19:30
В Североморске состоялась репетиция парада Победы
Военнослужащие, кадеты и юнармейцы чеканили шаг на плацу.
Такие тренировки в военном городке соединения десантных кораблей недалеко от штаба Северного флота проходят через день. Военнослужащие, в том числе и женщины, школьники отрабатывают синхронность строевых элементов в составе парадных колонн, выполняют приветствие старшего начальника, исполнение государственного Гимна и троекратное «Ура».
Воспитанники Североморского кадетского корпуса маршируют с барабанами. В День Победы они откроют торжественное шествие парадных расчётов. Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный оркестр. Всего в североморском военном параде 9 мая примут участие 573 человека.
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