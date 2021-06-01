В Североморске состоялась торжественная церемония первого подъёма ВМФ России на транспортно-десантном катере типа «БК-16»

Торжественная церемония прошла под руководством начальника штаба Владимира Воробьёва.

Катер построен на предприятии «Рыбинская верфь» в соответствии с программой оснащения Военно-морского флота. После швартовых и ходовых испытаний скоростной транспортно-десантный катер включён в состав подразделений специального назначения Северного флота. Он предназначен для переброски и высадки десанта, его огневой поддержки, участия в противодесантных и спасательных операциях, борьбы с пиратством и терроризмом, перевозки легких грузов.

Катер способен развивать скорость до 45 узлов и осуществлять высадку десанта на необорудованное побережье в количестве до 19 человек.