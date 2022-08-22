В Североморске состоялась торжественная церемония подъёма увеличенной копии российского триколора на флагштоке мыса Алыш

Развевающийся флаг отлично виден всем кораблям и судам, проходящим мимо флотской столицы по Кольскому заливу.

Развевающийся флаг отлично виден всем кораблям и судам, проходящим мимо флотской столицы по Кольскому заливу.

Традиция поднимать увеличенные копии флагов в честь государственных праздников и памятных дат зародилась в Североморске с момента установки большого флагштока на мысе Алыш несколько лет назад. Так в День Военно-морского флота России на нём поднимают гигантский Андреевский флаг, а в День Победы — увеличенную копию легендарного Знамени Победы.