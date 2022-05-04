В Североморске состоялась торжественная церемония посвящения в морские кадеты первокурсников местного кадетского корпуса

Клятву верности принял 21 пятиклассник.

За торжественным событием наблюдали не только родители и преподаватели школьников, но и приглашенные представители командования Северного флота, а также руководство Мурманской области и города Североморска

Доклад о посвящении воспитанников в кадеты принял заместитель командующего Северным флотом, который отметил отличную строевую подготовку и выправку ребят, а также пожелал им успехов в учёбе.