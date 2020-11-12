В Североморске состоялась торжественная встреча из похода большого морского танкера «Сергей Осипов»

Он выполнял задачи обеспечения кораблей и судов арктической группировки во время похода по морям Северного Ледовитого океана и большого противолодочного корабля «Североморск» в Северной Атлантике.

Танкер «Сергей Осипов» был ошвартован у своего штатного причала на мысе Шавор в Кольском заливе. Торжественная церемония встречи экипажа состоялась на пирсе. Капитан танкера доложил об успешном выполнении всех поставленных задач, ему по старой морской традиции вручили жареного поросёнок.

В общей сложности судно находилось в море более трёх месяцев и прошло более 12 тысяч морских миль, выполнив несколько десятков передач на корабли и суда Северного флота топлива, воды и других видов грузов.

Операции по пополнению запасов кораблей от танкера проводились в условиях Арктики и Атлантики, как на ходу, так и во время стоянок.

После отдыха на берегу экипаж большого морского танкера «Сергей Осипов» приступит к подготовке судна к новому периоду обучения и новым походам в море для обеспечения боевой и оперативной подготовки надводных кораблей и судов Северного флота.