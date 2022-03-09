В Североморске состоялась традиционная игра сборной управления и штаба Северного флота «К-21» и женской хоккейной команды «Амазонки»

Мужчины вели себя на льду по-джентельменски. А за каждое нарушение правил они получали штрафной буллит.

Товарищеский матч окончился со счётом 6:8 в пользу женской команды. После игры для девушек организовали спортивно-развлекательные конкурсы на ловкость, быстроту и меткость. Напоследок «Амазонки» продемонстрировали мастерство владения клюшкой, только вместо шайбы они вели перед собой автомобильную покрышку.

Заполярных хоккеисток поздравил командующий Северным флотом Александр Моисеев. Он вручил девушкам цветы и пожелал всегда быть красивыми и любимыми.