В Североморске состоялась встреча учебного корабля «Перекоп», на борту которого проходят практику курсанты военно-морских вузов страны

За первую часть похода по маршруту Кронштадт – Балтийск – Североморск кораблем пройдено более 2 тысяч морских миль. В Североморске экипаж «Перекопа» планирует пополнить запасы, а участники штурманского похода – принять участие в ряде культурно-массовых мероприятий, ознакомиться с городом, посетить музеи Северного флота.

Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках морской практики военно-морских учебных заведений Минобороны России. Курсанты, а их на борту 260, набираются опыта в штурманских дисциплинах, совершенствуют навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, исполняют обязанности в качестве дублёров вахтенных.

В Североморске «Перекоп» пробудет несколько дней, а потом возьмёт курс на Балтику.