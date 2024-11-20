В Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета

На нём были подведены итоги деятельности сил Северного флота в 2024 учебном году. В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также руководители взаимодействующих силовых структур.

В своём докладе командующий Северным флотом дал короткую оценку военно-политической обстановке в Арктическом регионе и её влиянии на учебно-боевую и повседневную деятельность сил.

Вице-адмирал Константин Кабанцов детально проанализировал основные задачи, решаемые флотом в 2024 году, в том числе – стратегического сдерживания, боевого дежурства, поддержания боевой способности подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.

Подводя итоги года, он отметил особый вклад в решение поставленных задач корабельных сил. Наиболее значимыми в этом году стали дальний поход во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который и сейчас продолжает действовать в дальней зоне; поход отряда боевых кораблей, возглавляемого большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» в Восточную Арктическую морскую зону по акватории Северного морского пути; участие сил флота в стратегическом учении «Океан – 2024».

Командующий флотом также озвучил основные задачи на будущий учебный год и нацелил личный состав на их качественное решение.

Во время заседания состоялось награждение отличившихся военнослужащих. По зарождённой два десятилетия назад традиции были вручены переходящие Кубки губернатора Мурманской области лучшим кораблям и береговым частям Северного флота.