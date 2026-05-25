Ищущих работу северян и бизнесменов приглашают на мероприятие «Карьера. Мурманск. Регион»ДОСТАВКА ГРУЗОВ ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.26 19:30

В Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета Северного флота

На нём были подведены итоги деятельности сил флота в 2025 учебном году. Заседание провёл командующий Северным флотом Константин Кабанцов, в нём приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и руководители взаимодействующих силовых структур.

Запланированные на 2025 год задачи военнослужащие Северного флота отработали в полном объёме и с высокой эффективностью, отметил командующий Северным флотом. В зимний период обучения был эффективно выполнен ряд мероприятий, в том числе 10 дальних походов. Все подразделения, принимающие участие в специальной военной операции, боеспособны и успешно выполняют свои задания.

Глава региона рассказал военнослужащим о развитии Кольского Заполярья. Так, в 2025 году регион вошёл в число 9 субъектов-лидеров, заняв первое место по уровню достижения показателей нацпроектов. Он отметил, что со стороны правительства приложены все усилия, чтобы регион, в том числе военные гарнизоны развивались.

Комплексный проект уже в этом году будет представлен на рассмотрение Президенту Российской Федерации, поделился Андрей Чибис.

Также на заседании были вручены государственные награды, в их числе медали Жукова, Суворова, «За отвагу», «За храбрость» II степени. По традиции состоялась церемония награждения военнослужащих Почётными знаками губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье». 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%-PRO Валюту (16+)Курс евро скаканул вверх на 2,9 рубля, доллар вырос почти на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на сложности с обратной связью от управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять