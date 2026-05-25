В Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета Северного флота

На нём были подведены итоги деятельности сил флота в 2025 учебном году. Заседание провёл командующий Северным флотом Константин Кабанцов, в нём приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и руководители взаимодействующих силовых структур.

Запланированные на 2025 год задачи военнослужащие Северного флота отработали в полном объёме и с высокой эффективностью, отметил командующий Северным флотом. В зимний период обучения был эффективно выполнен ряд мероприятий, в том числе 10 дальних походов. Все подразделения, принимающие участие в специальной военной операции, боеспособны и успешно выполняют свои задания.

Глава региона рассказал военнослужащим о развитии Кольского Заполярья. Так, в 2025 году регион вошёл в число 9 субъектов-лидеров, заняв первое место по уровню достижения показателей нацпроектов. Он отметил, что со стороны правительства приложены все усилия, чтобы регион, в том числе военные гарнизоны развивались.

Комплексный проект уже в этом году будет представлен на рассмотрение Президенту Российской Федерации, поделился Андрей Чибис.

Также на заседании были вручены государственные награды, в их числе медали Жукова, Суворова, «За отвагу», «За храбрость» II степени. По традиции состоялась церемония награждения военнослужащих Почётными знаками губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».