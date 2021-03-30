В Североморске состоялось торжественное открытие заключительного отборочного этапа конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка»

Армейские стражи порядка от своих «гражданских» коллег мало отличаются, главная их задача - охрана. Есть у военных полицейских и свои профессиональные конкурсы. Один из этапов такого испытания состоялся на плацу прямо перед зданием штаба флота в Североморске.

Лучшие водители военной автоинспекции продемонстрировали уровень мастерства в управлении служебными машинами. На большой скорости они выполнили «змейку», в том числе задним ходом.

Военные полицейские показали, на что способны в бою. Они поймали и обезвредили вооруженных преступников. Для обычного человека – зрелище впечатляющее. Ведь непродолжительная погоня заканчивается «киношной» перестрелкой и задержанием злоумышленников.

Отборочный этап конкурса «Страж порядка» продлится несколько дней, его итоги будут подведены в конце недели. Победители отправятся защищать честь военной полиции Северного флота на всеармейский этап.