В Североморске состоялось выездное заседание регионального правительства. Главная тема – реновация ЗАТО

В ближайшие годы в рамках реновации ЗАТО капитально отремонтируют в нашем регионе почти 300 домов, модернизируют 19 объектов коммунальной инфраструктуры и 92 км сетей. Об этом стало известно во время выездного заседания регионального правительства во флотской столице.

На данный момент в рамках программы продолжается строительство Дома культуры в Алакуртти, крытого бассейна в Североморске и здания начальной школы на 250 мест в Печенге.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас это важнейшая задача».

Вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также обсуждался на совещании с Президентом страны, которое состоялось в рамках визита Владимира Путина в Мурманскую область в июле 2023 года. Итогом стало поручение главы государства о выделении на поддержку ЗАТО, расположенных в Арктической зоне, 10 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно в ближайшие три года.

В рамках отдельных принятых решений направляется ещё 2 млрд рублей на коммунальную инфраструктуру.

Во исполнение поручения Президента России сформирован план развития жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры в закрытых административно-территориальных образованиях и населённых пунктах Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования. В том числе, планируется построить 7 детских садов и образовательный комплекс. По поручению Владимира Владимировича Путина в Североморске также будут отремонтированы больница, стадион и Дом офицеров Северного флота.