В Североморске состоялся чемпионат по мини-футболу

В нешуточной борьбе сошлись 12 команд основных соединений и объединений флота.

Испытания на силу, ловкость и выносливость продолжались в течение недели. Чемпионом стала сборная армейского корпуса «Армата», выигравшая в финале у команды подводных сил «Тайфун». Третье место по праву принадлежит сборной «Гроза», которая одержала победу в матче с командой «Маяк».

Владислав Гуща, представитель команды «Армада»: «Турнир получился очень насыщенный, самое главное, без травм. Очень высокий уровень показали команды-финалисты».