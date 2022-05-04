В Североморске состоялся финальный хоккейный матч на Кубок командующего Северным флотом

После его завершения состоялась церемония награждения победителей и призёров турниров и чемпионатов сезона.

На площадке встретились команда «Гроза» и команда «Шквал». Игра была захватывающей, у каждой сборной были большие шансы на победу. Но в итоге хоккеисты из «Грозы» со счетом 6:4 подтвердили своё звание - второй раз стали чемпионами Северной военной хоккейной лиги.

После напряженного матча лучшим командам, хоккеистам, тренерам и судьям вручили кубки, медали и грамоты.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что за этот сезон в Северной военной хоккейной лиге было сыграно более 250 матчей, что говорит о неугасающем интересе к хоккею среди военнослужащих.