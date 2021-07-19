В Североморске состоялся митинг, посвященный памяти генерала-майора авиации Тимура Апакидзе

Апакидзе – легендарный лётчик-снайпер, первый из российских морских лётчиков, первым посадивший истребитель Су-27К на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Генерал-майор погиб 17 июля 2001 года во время проведения показательных выступлений в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава авиации ВМФ под Псковом. Апакидзе решил не катапультироваться и оставался в кабине до момента удара самолёта о землю и его взрыва, стремясь сохранить самолёт.

Авиаторы-североморцы возложили цветы и к бюсту легендарного лётчика-истребителя Северного флота Бориса Сафонова, имя которого носит центральная улица Североморска.