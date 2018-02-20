В Североморске состоялся первый чемпионат на кубок по кобудо

В прощеное воскресение в Североморске состоялись первые бои по кобудо на Кубок генерал-майора Апакидзе. Показательные поединки за финальные места длились несколько часов.

Защитные шлёмы, белые кимоно, перчатки - ощущение, будто прямо с улицы попал в сюжет восточного фильма. Около двухсот девушек и юношей из всех уголков Мурманской области вышли на татами для соревнования сразу в нескольких видах единоборств: кобудо, кобудо-нунчаку, танто-дзюцу. Все это боевое искусство работы с холодным оружием. К счастью, у ребят в руках имитация, да и защита их не подведёт: «Шлем полностью закрывает голову, жилет-панцирь не пробивается, перчатки и накладки на ноги тоже защищают от возможных ударов и травм», - рассказывает Сергей Тян, тренер, президент Федерации восточных единоборств Мурманской области.

В прошлые годы бои памяти Тимура Апакидзе проводились лишь на кубок по кёкусинкай. В этот раз, по предложению спортивных школ, найдена альтернатива, так как команды по кобудо не менее массовые в Мурманской области. Единоборство становится всё популярнее, особенно в Североморске.

- Кобудо отличается от кёкусинкай большей защитой, зрелищностью: можно работать руками в голову, чего нельзя делать в кёкусинкай, применяется вся бросковая техника, - поясняет Сергей Тян, президент Федерации восточных единоборств Мурманской области. - Кёкусинкай этого не даёт, так как ударов в голову нет, поэтому многие ребята даже не понимают, что такое удар в голову. Здесь они это всё ощущают.

По мнению президента Федерации восточных единоборств, правила в кобудо довольно демократичны, поэтому сразиться в поединках смогли представители разных восточных школ: тэйквандисты, каратисты, бойцы кёкусинкай. По регламенту бой длится 2 минуты, до трех побед. Очки засчитываются за эффективную атаку: удар ногой, бросок с забиванием, удар рукой. Лучшие бойцы выступят на кубке России в марте этого года.