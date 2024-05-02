В Североморске состоялся первый детский турнир по бильярду «Бильярдный Североморск»

В турнире участвовали дети военнослужащих Северного флота, ученики Мурманского Нахимовского военно-морского училища и Североморского кадетского корпуса.

В соревнованиях приняли участие 11 ребят в возрасте до 16 лет.

На открытии их поприветствовали президент Федерации бильярдного спорта Мурманской области Анжелика Багриевская и ветераны бильярдного спорта.

Во время встречи спортсменам также рассказали об истории игры, её разновидностях и особенностях.

Победитель состязаний получил кубок, призёры грамоты медали и сладкие призы.

Для всех участников было организовано чаепитие. Такое событие в городе было организованно впервые, его посвятили развитию бильярдного спорта в городе морской славы.