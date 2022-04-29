В Североморске состоялся праздничный телемарафон «Zа мир без нацизма»

Акция организована по решению министра обороны России.

Ещё на подходе к Приморской площади Североморска можно было заметить стекающиеся туда потоки людей. Такой интерес жителей флотской столицы вполне объясним – они пришли сюда, чтобы показать свою поддержку Вооруженных сил Российской Федерации.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Сейчас то время, когда вся страна сплотилась вокруг президента, вокруг наших Вооружённых сил. Такого рода мероприятия очень важны – они говорят о том, насколько мы едины. Очень важно, что сейчас, в преддверии праздников, которые мы ожидаем, - День Победы – славный праздник, проходят такие марафоны».

Событие моряки-североморцы сделали зрелищным: выставили для показа инженерную технику - передвижные электрогенераторы и краны, реставрированный Т-34, и даже тачанку времён Гражданской войны.

Изюминкой телемарафона стал танцевальный номер североморских девушек. Их выступление сопровождало песню, исполняемую ансамблем «Тоника».

Инна Бейнорус, участница телемарафона: «Мы были на подтанцовке. Надеюсь, что зарядим позитивом наших людей, которые будут на нас смотреть. Надеюсь, что будут подпевать, пританцовывать и хлопать».

По соседству установили мобильный пункт записи на контрактную службу. По словам офицеров, сейчас в войска требуются специалисты со средним и высшим образованием, преимущественно технического профиля.

Вадим Воронов, офицер по тестированию профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту г. Мурманска: «Очень востребованы граждане, имеющее среднее или высшее профессиональное образование, технические специальности, потому что в современное время в армию поступает много образцов новой военной техники, вооружения, высокоточного оружия. Сейчас упор идёт на среднее, высшее профессиональное образование, потому что люди учатся по новым программам».

Моряки развернули на площади и полевую кухню, угоститься из которой мог каждый. Судя по огромной очереди, собравшейся вокруг поваров, от желающих попробовать добрую армейскую кашу отбоя не было.