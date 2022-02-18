В Североморске состоялся суд по делу одного из экстремистов

Одной из самых больших угроз современного мира был и остаётся международный терроризм. Радикалы появляются и в Заполярье, однако, их деятельность жестоко пресекается органами государственной безопасности. Например, в середине февраля в Североморске состоялся суд по делу одного из таких экстремистов.

Суд приговорил жителя Североморска к 18 годам лишения свободы. Гражданин Платонов 1990 года рождения, разделял идеи радикального ислама и пропагандировал соответствующие взгляды среди заключённых. Преступник, пытаясь сформировать у осужденных положительный образ запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», умышленно оправдывал и пропагандировал деятельность радикалов-фундаменталистов. Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Мурманской области.

Алёна Нефедова, Официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Отбывая наказание в исправительной колонии города Мурманска, он поддерживает цели запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство». Преступник содействовал террористической организации путем склонения лиц, отбывающих наказание, к участию в деятельности указанной организации. Противоправные деяния злоумышленников выявлены и пресечены сотрудниками Управления ФСБ по Мурманской области».