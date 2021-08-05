В Североморске специалисты группы компании «СЖКХ» активно ведут ремонтные работы

Летом в Североморске управляющими компаниями, входящими в группу СЖКХ, запланирован большой объём работ по ремонту кровель и герметизации межпанельных швов. Ремонтникам нужно торопиться: лето на севере короткое, а сделать нужно много.

Сейчас бригады одновременно работают на нескольких кровлях в разных многоквартирных домах Североморска. Один из них на Северной Заставе, 30. Специалисты трудятся слаженно, а главное, они быстро приехали на проблемный объект. По словам жителей, предыдущий директор управляющей компании на их обращения не реагировал, а новый руководитель на контакт идёт гораздо охотнее.

Павел Сажнев, председатель совета дома, г. Североморск: «Управляющая компания оперативно реагирует на обращения жильцов. После обращения прошло около месяца, а в предыдущие года это тянулось гораздо дольше»

Ремонту кровель в летний период управляющая компания уделяет повышенное внимание. Хотя, конечно, сложности есть, такие работы можно выполнять только при благоприятных погодных условиях. А лето у нас на севере всегда непредсказуемое и очень капризное, порой преподносит разные неприятные сюрпризы вроде косых дождей, после которых число обращений всегда резко возрастает.

Галина Сидорова, генеральный директор компании СЖКХ: «В управляющую компанию поступает большое количество обращений от граждан. Мы сразу место обследуем и включаем эти работы в план. Погода вносит свои коррективы, но сейчас идём чётко графику».

Часть работ управляющая компания делает своими силами, при необходимости привлекает подрядные организации. От подрядчиков требуется, чтобы они не только всё выполняли в срок, но и делали ремонт качественно.