В Североморске специалисты управляющей компании «СЖКХ» ведут активную работу по подготовке к паводковому сезону

В этом году долгожданная весна пришла на север чуть раньше, чем обычно, озаботив управляющие компании противопаводковыми мероприятиями. Сотрудникам жилищных компаний нужно начинать работать в усиленном режиме - вывозить снег со дворов и чистить лотки. Главное, не допустить подтопление дворовых территорий. Журналисты «Арктик-ТВ» решили проверить, как обстоят дела во флотской столице.

Столбики термометров в Заполярье неуклонно ползут вверх последние несколько дней, в связи с этим растёт и количество забот у жилищников. Сотрудники крупнейшей управляющей компании Североморска «СЖКХ» признают, что объём работ нужно провести колоссальный. Для его выполнения принимать меры необходимо оперативно, ведь не за горами паводок, который может стать едва ли не главной проблемой для жителей флотской столицы.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «СЖКХ»: «Принято решение – выполнять очистку водоотводящих лотков, приступить к выполнению очистки водоотводящих лотков, что, собственно, сейчас и видно на нашем участке. Мы стараемся не допустить подтопления придомовых территорий и фундамента дома, а также подвальных помещений домов».

К этой объёмной работе управляющая компания «СЖКХ» в Североморске приступила первая. Сотрудники не только чистят лотки, но и вывозят оставшийся во дворах снег. Специально для этих мероприятий был закуплен новый комплект инвентаря, среди которого штыковые, совковые лопаты и ломы. Твёрдый заледеневший снег с трудом поддаётся инструментам рабочих, также немало проблем доставляют так называемые «подснежники» - различный мусор, оставленный нерадивыми северянами.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «СЖКХ»: «Чем быстрее снег растает, тем быстрее мы уберём мусор, который кидают недобросовестные жильцы из окон, кидают, проходя мимо придомовой территории. Такие жильцы есть, но их немного, слава богу, всё уберем, как только снег растает, приведём в порядок придомовые территории, будет чисто».

Усиленная работа по подготовке к паводковому сезону ведётся с прошлой недели. За этот короткий срок североморская управляющая компания «СЖКХ» очистила около километра водоотводящих лотков. Работы по уборке ведутся ежедневно и будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные задачи.