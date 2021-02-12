В Североморске стартовал чемпионат Северного флота по боксу

Соревнования проходят в рамках 87-й флотской спартакиады. В субботу состоятся финальные бои и награждение спортсменов.

Торжественное открытие чемпионата состоялось под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Право поднять Государственный флаг России было предоставлено многократным победителям предыдущих чемпионатов флота.

В соревнованиях принимают участие 54 спортсмена из основных объединений, соединений и частей Северного флота. Боксёры разделены на десять весовых категорий. Самые лёгкие бойцы имеют массу тела до 49 килограммов, самые тяжёлые – свыше 91.

В первый же день на ринге состоялись отборочные поединки. По результатам чемпионата из лучших бойцов будет сформирована сборная, которая представит Северный флот на межфлотских и всеармейских соревнованиях.