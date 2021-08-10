В Североморске стартовал новый поход арктической группировки Северного флота по морям Ледовитого океана

Экспедицию снарядили 10-й год подряд.

На первом этапе арктического похода в составе отряда кораблей и судов обеспечения будут действовать большой противолодочный корабль «Североморск», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

За несколько дней до выхода экипажи отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море. Провели учение по связи, а также ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие.

Экипажи кораблей и судов отработали задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищённом рейде.

Поход направлен на защиту интересов Российской Федерации в Арктике. На различных этапах в составе отряда будут действовать до 8 кораблей и судов, в том числе и большие десантные корабли. Продлится экспедиция около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.