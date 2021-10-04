В Североморске стартовал проект «Наш дворовый спорт»

Старый корт во дворе по улице Чабаненко, 3 Североморска давно нуждался в ремонте. Когда-то любимая площадка местных жителей просто рушилось на глазах, но управляющая компания «СЖКХ» взяла дело в свои руки и восстановила спортивный объект.

Корт отремонтировали, установили новые ворота. Приглашенный художник украсил борта красивым рисунком. В честь открытия было решено организовать здесь турнир по дворовому мини-футболу.

Галина Сидорова, генеральный директор компании «СЖКХ»: «Этот турнир призван занять детей спортом. Это только первая игра. Планируется в дальнейшем и в Мурманске проводить, и в Североморске. Мы обязательно будем всех оповещать заранее».

Эта игра дала старт большому проекту «Мой дворовой спорт», задача которого возродить культуру дворовых турниров. В это день в матчах приняли участие 5 команд из Североморска, Мурманска и других городов области. Спортсмены остались довольны площадкой. И отметили, что такой корт и им подходит для игр, и молодёжи для тренировок и приобщения к здоровому образу жизни.

Никита Колодежный, футболист: «Очень приятно, что появилась ещё одна площадка у нас, где можно хорошо провести время».

Виктор Барышев, футболист: «Видно, что её отремонтировали, покрасочка такая хорошая. Все аккуратненько».

Кстати, играли футболисты не за просто так. Команда-победитель «Айсберг» из Североморска получила 50 тысяч рублей от спонсора турнира АО «НЖК». Организаторы – управляющая компания «СЖКХ» планирует сделать такие матчи традиционными. Летом проводить футбольные игры, а зимой - хоккейные баталии.

Это хороший пример, как управляющая компания может заботиться не только о состоянии домов, но и делать жизнь горожан, особенно молодёжи интересной, насыщенной и спортивной.