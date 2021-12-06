В Североморске стартовали игры пятого чемпионата Северной военной хоккейной лиги на кубок командующего Северным флотом

Старт хоккейному сезону дал командующий флотом Александр Моисеев. Он пожелал участникам удачи и наградил игроков детской команды «Северный флот юниор».

Ребята победили во втором туре Межрегионального первенства по хоккею с шайбой «Золотое кольцо». После церемонии открытия на лёд вышли команды «К-21» из Североморска и «Тайфун» из Гаджиево.

Победу со счётом 3:0 одержали спортсмены из флотской столицы.

Всего в Северной военной хоккейной лиге участвуют 22 любительские команды. В сезоне также запланированы пять блиц-турниров.