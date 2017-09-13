В Североморске строят Центр духовного развития молодёжи «Верой озаренные сердца»

За церковной оградой проходит другая жизнь, действуют другие понятия о вечном, подчас, отсутствие ценностей и семейных устоев, так считают в храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Чтобы помочь современной молодёжи в выборе нравственных ориентиров, здесь всем миром строят центр духовного развития.

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Североморске появился в начале 2000-х. Церквей, посвященных этим святым мученицам, не так много в стране. Ближайшая находится в тысяче километрах - в карельском посёлке Янишполе. Когда храм проектировался, речи о том, что при нём обязательно должен быть духовный центр не шло, но сейчас работа с молодёжью для церкви становится едва ли не самой основной.

- Как будут дети вести свою жизнь дальше, мы не знаем, - говорит Иерей Сергий Филиппов, председатель приходского совета храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. - Но они должны понимать, что всегда есть такое место, куда можно обратиться и они будут услышаны там.

На территории североморского храма есть небольшой домик, он полюбился приходским, но не может вместить полноценный духовный центр, поэтому служители церкви и общественники взялись за нелегкую работу – строительство нового здания. Полюбившийся домик, который сейчас выполняет и функции трапезной, вмещает в себя воскресную школу и подсобки, сохранят. Он станет частью нового двухэтажного строения – дома для Центра духовного развития молодёжи «Верой озаренные сердца».

- Дети сейчас видят много нравственной шелухи, - говорит Алена Демкова, будущий руководитель духовного центра. - Этой шелухой подменяют те нравственные, патриотические и духовные ориентиры, правильное - на неправильное. В первую очередь мы хотим научить детей отличать добро от зла, привить азы духовности и нравственности.

Строительство уже идёт. К новому зданию подвели воду и канализацию, электричество, началось возведение второго этажа, где появятся залы для воспитанников и подопечных духовного центра. К сожалению, собственных средств прихода на завершение строительства оказалось недостаточно, поэтому приходской совет открыл сбор средств на благое дело. Перевести пожертвования можно банковским переводом. В платежном поручении необходимо указать «Пожертвование на уставную деятельность».

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