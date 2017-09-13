ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северянРедакция приглашает на работу видеооператора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»13.09.17 19:30

В Североморске строят Центр духовного развития молодёжи «Верой озаренные сердца»

За церковной оградой проходит другая жизнь, действуют другие понятия о вечном, подчас, отсутствие ценностей и семейных устоев,  так считают в храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Чтобы помочь современной молодёжи в выборе нравственных ориентиров, здесь всем миром строят центр духовного развития.

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Североморске появился в начале 2000-х. Церквей, посвященных этим святым мученицам, не так много в стране. Ближайшая находится в тысяче километрах - в карельском посёлке Янишполе. Когда храм проектировался, речи о том, что при нём обязательно должен быть духовный центр не шло, но сейчас работа с молодёжью для церкви становится едва ли не самой основной.

- Как будут дети вести свою жизнь дальше, мы не знаем, - говорит Иерей Сергий Филиппов, председатель приходского совета храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. - Но они должны понимать, что всегда есть такое место, куда можно обратиться и они будут услышаны там.

На территории североморского храма есть небольшой домик, он полюбился приходским, но не может вместить полноценный духовный центр, поэтому служители церкви и общественники взялись за нелегкую работу – строительство нового здания. Полюбившийся домик, который сейчас выполняет и функции трапезной, вмещает в себя воскресную школу и подсобки, сохранят. Он станет частью нового двухэтажного строения – дома для Центра духовного развития молодёжи «Верой озаренные сердца».

- Дети сейчас видят много нравственной шелухи, - говорит Алена Демкова, будущий руководитель духовного центра. - Этой шелухой подменяют те нравственные, патриотические и духовные ориентиры, правильное - на неправильное. В первую очередь мы хотим научить детей отличать добро от зла, привить азы духовности и нравственности.

Строительство уже идёт. К новому зданию подвели воду и канализацию, электричество, началось возведение второго этажа, где появятся залы для воспитанников и подопечных духовного центра. К сожалению, собственных средств прихода на завершение строительства оказалось недостаточно, поэтому приходской совет открыл сбор средств на благое дело. Перевести пожертвования можно банковским переводом. В платежном поручении необходимо указать «Пожертвование на уставную деятельность».

ИНН 5110410601

КПП 511001001

ОГРН 1025100002245

ОКВЭД 91.31

р/сч 40703810341080000283

Отделение № 8627 Сбербанка России г.Мурманск

БИК 044705615

Кор/сч 30101810300000000615

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 536 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

андрейчук
13.09.17 14:24
летчик-ас ПЕТЕЛИН. Этапы БОЛЬШОГО ПУТИ - развалил лётный отряд в Кирове, развалил службу ГСМ в Кирове, развалил мурманское авиапредприятие, развалил авиакомпанию "Арктика". ЛЕТАЙТЕ С ПЕТЕЛИНЫМ!!!
Комментарий к новости:Любуемся Мурманском с высоты полёта птиц
Vbnzq
13.09.17 12:13
Что-то оборотней в этой системе много развелось! Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. Обыски пр
Комментарий к новости:Выявлен оборотень в погонах в УФСИН России по Мурманской области
Помор-поморыч
13.09.17 11:47
Если по 0,5 кило трески выдать на человека, то почти 80 мурманчан можно накормить рыбой. Молодцы!
Комментарий к новости:Рыбаки передали учёным ПИНРО гигантскую треску
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (12+)23:20«Облака». Проект добрых дел (12+)23:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 40 копеек, евро – на 55 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика